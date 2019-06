CdS – De Laurentiis ha il sì di Manolas

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla volontà di Manolas che accetterebbe con piacere l’avventura con il Napoli; un sì dato anche a De Laurentiis.

Kostas Manolas ha già detto di sì a De Laurentiis ed al Napoli; a riportare ciò è il Corriere dello Sport, che si sofferma proprio su questa nuova voce di mercato. A quanto pare il presidente del Napoli si è voluto accertare di persona della volontà del calciatore.

Nel caso in cui l’affare andrà in porto, un contratto quinquiennale lo sta aspettando. Di certo c’è che la Roma deve capitalizzare entro fine giugno delle plusvalenze, per via del FFP. Plusvalenze che sarebbero soddisfatte con quei 36 milioni della clausola rescissoria del difensore greco.

