Kōnstantinos Manōlas, dal Partenone a Partenope

I calciomercato del Napoli inizia a entrare nel vivo. Tra i possibili acquisti c’è anche il difensore greco ‘Kōstas’ Manōlas.

Kōnstantinos ‘Kōstas’ Manōlas è nato a Nasso in Grecia il 14 giugno 1991.

Il 25enne difensore greco ha esordito nel massimo campionato del suo Paese con il Thrasyvoulos prima di approdare ai prestigiosi clubs AEK di Atene e Olympiakos Pireo. In totale in Grecia ha giocato 163 partite segnando anche 12 gol.

Arrivato in Italia nella stagione 2014-2015 con la maglia della Roma ha giocato 206 partite segnando 8 gol, diventando soprattutto un pilastro fondamentale per la difesa di Garcia prima e di Spalletti, Di Francesco e Ranieri poi.

Con la sua nazionale ha giocato finora 40 partite segnando anche un gol prendendo parte anche al mondiale 2014. In carriera ha vinto 2 campionati di Grecia e 2 Coppe di Grecia.

Alto 189 cm (appena uno in meno di Albiol) per circa 83 Kg di peso, destro naturale come Albiol, Manōlas è un difensore centrale dotato di un’esplosività e di una velocità uniche nel panorama calcistico internazionale, che gli permettono di anticipare e recuperare con puntualità gli avversari e di dominare nel gioco aereo.

Nel pieno della maturità calcistica, nelle coppe europee ha collezionato 58 presenze e 4 gol in Champions League più altre 7 presenze tra Europa League e preliminari Champions.

