Meret, l’agente: “E’ tra i primi 5 portieri al mondo”

Andrea Pastorello, procuratore di Alex Meret, ha parlato a Stadio Aperto, TMW Radio, di Meret e Pepito Rossi, ma non solo.

“U21? L’Europeo è una grande vetrina. Ha fatto una buona annata, non cominciata bene per via dell’infortunio ma è uscito sulla distanza dimostrando qualità tecniche e morali di altissimo livello. Ora questo Europeo sarà l’occasione per confermare quanto di buono ha fatto vedere. E’ maturato ulteriormente a Napoli, sorprendente l’impatto con una realtà comunque complicata, a dimostrazione delle sue grandi qualità. E’ un portiere che ha ancora ampi margini di miglioramento, lo metto tra i primi 5 in Europa e nel mondo”.

