CdS – Lozano-Napoli, in campo anche Raiola

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla trattativa Lozano-Napoli, difficile da attuare; il club azzurro però può contare anche sull’aiuto di Mino Raiola.

Mino Raiola in campo per far sì che la trattativa Lozano-Napoli si possa attuare. Un aiuto necessario, dato che per ora la forbice è ampia tra domanda e offerta, ma che si può ridimensionare; questo secondo quanto scrive il Corriere dello Sport.

Una richiesta, da parte del PSV, che rappresenta una buona parte del fatturato del Napoli (50 milioni); se si comprende anche l’ingaggio, si capisce che buona parte del tesoretto da investire se ne andrebbe. Perciò è necessario il lavoro di Raiola per abbassare un po’ le pretese del PSV.

Resta il fatto che c’è il consenso di De Laurentiis e lo stesso Lozano ha fornito un assist con le sue dichiarazioni: “Giocare la Champion’s League per giocare con e contro i più forti al mondo“. Questo dopo aver perso il campionato olandese proprio all’ultimo momento.

