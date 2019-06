GdS – Ancelotti chiede Lozano o Rodrigo a ADL

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato in casa Napoli e riporta che Ancelotti ha chiesto Lozano o Rodrigo al presidente.

Due i nomi chiesti da Carlo Ancelotti a De Laurentiis per la rosea, l’uno alternativa dell’altro; si tratta di Hirving Lozano o di Rodrigo, attualmente al PSV e al Valencia. Il quotidiano poi fa il punto della situazione sui due giocatori chiesti dall’allenatore.

“Caratteristiche diverse – più prima punta quest’ultimo, più esterno l’altro – ma entrambi funzionali al progetto tecnico ancelottiano. Per il messicano Giuntoli ci lavora da tempo, ma il PSV non scende oltre i 40 milioni e lo stesso giocatore aspetta offerte dalla Premier, favorita sulla Serie A.

Il Napoli non molla, ma per ora non vuole (e forse non può) chiudere un’operazione da 50 milioni, escluso l’ingaggio. Il discorso non varia molto per quanto riguarda Rodrigo, anche se la scorsa estate c’è stato un primo approccio; questo perché il giocatore convince De Laurentiis anche per via del suo stipendio, non molto alto.

Per ora però le richieste del Valencia sono oltre i 50 milioni ed il Napoli attende paziente.“

