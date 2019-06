La GdS boccia le piste James Rodriguez e Diego Costa

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli, bocciando le due piste che portano a James Rodriguez e Diego Costa.

Due piste, quelle per James Rodriguez e Diego Costa, non percorribili dal Napoli per la Gazzetta dello Sport. Per il primo è una questione di stipendio: 6,5 milioni netti più i diritti d’immagine sono un costo troppo alto al momento per il Napoli.

Questo nonostante gli ottimi rapporti tra Ancelotti ed il giocatore e quelli tra De Laurentiis e l’agente Mendes. L’attaccante dell’Atletico Madrid che ha 31 anni, invece, è considerato dalla rosea troppo prima punta per il gioco di Ancelotti. Il club azzurro si è informato, come si usa di solito, ma il club spagnolo lo ha dichiarato incedibile.

Comments

comments