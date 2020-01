CdS – Pranzo tra ADL, EDL e Gattuso: per Edo De Laurentiis più poteri

Il Corriere dello Sport in edicola oggi sottolinea il pranzo che c’è stato martedì tra Aurelio De Laurentiis, Edo De Laurentiis e Gattuso.

Un pranzo che, come riporta il quotidiano, funge da ponte per il futuro del Napoli. Edo De Laurentiis, a lungo andare, avrà maggiori responsabilità nelle decisioni per il Napoli; già ora EDL è investito di maggiori poteri decisionali da Aurelio De Laurentiis.

Una sorta di rifondazione naturale, dopo 10 anni vissuti da protagonisti. Ma prima, chiude il quotidiano, ci sono una Coppa Italia ed un ottavo di Champions League da giocare con fierezza.

