CdS – Ranieri sul Var: “La challenge può essere una buona idea”

Intervistato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, Claudio Ranieri ha risposto anche ad alcune domande relative all’uso del Var.

Var che continua a far discutere su tanti episodi e sul suo utilizzo. Di seguito le parti salienti dell’intervista a Claudio Ranieri:

“Var deve essere utilizzato sempre, quando l’episodio è dubbio l’arbitro deve essere richiamato a vedere le immagini e prendere la decisione giusta. Prima si usava tanto, ora troppo poco; almeno nelle fasi importanti l’uso del Var diventa necessario.

La challenge può essere una buona soluzione, la si usa anche in altri sport. Potremmo dare ad ogni formazione una chiamata per tempo. Siamo agli albori e deve essere modellati, ma è indispensabile oramai.

Sui falli di mano, poi, non si capisce nulla. Nicchi e Rizzoli hanno detto che per dare rigore bisogna valutare quanto il braccio è lontano dal corpo. Secondo me deve essere spiegato per bene ai giornalisti che poi lo devono passare all’opinione pubblica.“

