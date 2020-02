CdS analizza il possibile rigore per tocco di mano di De Vrij

La moviola del Corriere dello Sport, in edicola oggi, si sofferma sul possibile mancato rigore per il Napoli per il mani di De Vrij.

Il quotidiano lo definisce un episodio da zona grigia e non chiaro, per questo il Var non è intervenuto. Nell’analisi il Corriere scrive che le braccia di De Vrij si muovono in maniera dinamica con la corsa che sta attuando; con la coda dell’occhio, però, guarda il pallone e sembra che il braccio vada in quella direzione.

Per questo si è nella zona grigia. Più il braccio si allontana dal corpo e più è punibile, scrive il Corriere per concludere l’analisi dell’episodio.

