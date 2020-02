Diego Demme elogiato dai quotidiani per la prestazione di ieri

Un altro azzurro che ha ricevuto tanti elogi dai quotidiani oggi, dopo il match contro l’Inter di ieri sera, è Diego Demme, arrivato a gennaio.

Demme che per i quotidiani è tra i migliori in campo insieme a Fabian Ruiz, che ha siglato il gol della vittoria. Per la Gazzetta dello Sport Diego è da 7, che lo definisce un regista ruvido, di carta vetrata ed un “diversamente Jorginho”.

Per il Corriere dello Sport ed il Corriere della Sera stesso voto, 6,5. Il primo, a commento del voto, scrive che “davanti alla difesa non lascia spazi e quando ha il pallone tra i piedi sa cosa farne”; il secondo, invece, riporta che “assolve il compito di guardiano del faro, accecando Brozovic”.

Comments

comments