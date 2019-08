Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato di TMW Radio, intervenendo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del futuro di Hysaj e Tonelli.

“Per Tonelli si è chiusa la pista Fiorentina, rimane in piedi l’ipotesi Parma e qualcosa dall’estero. Il quarto centrale di Ancelotti sarà Luperto, avviati anche i discorsi per rinnovare il contratto. Ad oggi credo che anche Malcuit ed Hysaj sono destinati a rimanere in maglia Napoli”.

