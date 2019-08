Real, infortunio per Isco: difficilissima la partenza di James

Il Real Madrid, con un comunicato ufficiale, ha annunciato l’infortunio di Isco, al quale è stata riscontrata una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra.

Un infortunio che, stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà, complica ulteriormente il possibile trasferimento di James Rodriguez al Napoli: “Sarà ancora più remota la possibilità di vedere in uscita elementi del pacchetto offensivo di Zidane come Gareth Bale e lo stesso James, che al momento si trova in infermeria assieme a Hazard, Asensio, Rodrigo e Brahim Diaz”.

