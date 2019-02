Champions League, fra oggi e domani si chiude l’andata degli ottavi

Torna in campo la Champions League con le altre quattro sfide d’andata degli ottavi di finale.

Dopo le gare della scorsa settimana che tra le altre hanno anche visto il successo della Roma sul Porto, ad aprire la due giorni di Champions sarà la sfida tra Lione e Barcellona che si disputerà stasera alle ore 21. In contemporanea, spazio a Liverpool-Bayern Monaco, match di cartello degli ottavi di finale di Champions: gli inglesi, finalisti della scorsa edizione, sfideranno la squadra guidata da Niko Kovac in una gara ricca di storia e fascino come testimonia il palmares delle due squadre.

Domani invece sarà la volta della Juventus contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, dove Cristiano Ronaldo e compagni sfideranno la formazione allenata da Simeone in una gara che i bianconeri dovranno affrontare al meglio. A chiudere il programma dei match d’andata degli ottavi di finale sarà, sempre domani alle ore 21, la gara tra Schalke 04 e Manchester City: la formazione di Guardiola è una delle favorite per il successo finale nella competizione, attenzione però a non sottovalutare le insidie che riserverà il doppio confronto con la squadra tedesca.

Le sfide degli ottavi di finale di questa settimana:

Liverpool-Bayern Monaco (stasera, ore 21) – Sky Sport Uno e Sky Sport HD 252

Lione-Barcellona (stasera, ore 21) – Sky Sport Football, Sky Sport HD 253

Atletico Madrid-Juventus (domani 20, ore 21) – Sky Sport Uno, Sky Sport HD 252, Rai Uno (in chiaro)

Schalke 04-Manchester City (domani, ore 21) – Sky Sport Football, Sky Sport 253

Fonte: Sky

