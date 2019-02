Pjanic: “Siamo più forti dell’Atlético, sono nel posto giusto per la Champions”

Miralem Pjanic, campione della Juventus, ha parlato ai microfoni de “Il Giornale”.

Atletico? Ci assomigliano per compattezza, aggressività e solidità difensiva. Ma noi abbiamo individualità più forti. Potevo andarmene in estate ma non c’era motivo di cambiare. Sono nel posto ideale per realizzare il sogno di vincere la Champions, nei prossimi anni arriverà. L’Atletico sarà motivato dal poter giocare la finale in casa ma noi ci sentiamo forti. Ultimamente ci sono state partite complicate e dobbiamo migliorare due-tre cose per le sfide da dentro o fuori. Abbiamo preso troppi gol, non è da noi. Il blocco squadra deve difendere come insieme, anche gli attaccanti dovranno fare quello che abbiamo sempre fatto.

Vincere la Champions? L’unica cosa che conta è vincere, dopo tre anni nessuno ricorda se hai giocato male: conta portare i trofei a casa, solo così sarai ricordato come grande giocatore. Con lui è più facile vincere, è sempre stato decisivo nei grandi match. Mi disce che si trova bene qui ed è sicuro della forza della Juve.

Una gara che rigiocherei? La finale di Cardiff. Zidane ha trasformato in oro tutto ciò che ha toccato nel calcio. Ma anche adesso mi allena un grande tecnico”.

