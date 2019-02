Clamoroso Boateng: dopo l’esordio in Liga con il Barcellona, scopre di essere stato derubato

Serata dolce amare per Kevin Prince Boateng che ieri ha fatto il suo esordio in Liga con la maglia del Barcellona ma che poi, dopo la partita vinta col Valladolid, ha scoperto di essere stato derubato.

Come riportato da Mundo Deportivo, ha avuto la spiacevole sorpresa scoprendo come i ladri erano riusciti a entrare nella sua casa per prendere tutti i suoi gioielli, valutati a 300.000 euro, oltre che i contanti. Sempre secondo il quotidiano spagnolo i ladri hanno seguito il giocatore e sono entrati in casa sua approfittando dell’assenza del giocatoreimpegnato nella gara di campionato contro il Valladolid.

