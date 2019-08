Chiariello: “La Juventus potrebbe esonerare Sarri”

Umberto Chiariello ha riportato una notizia riguardante Maurizio Sarri rilanciata dal sito FanPage durante la trasmissione Campania Sport:

“Sta montando una clamorosa notizia su Maurizio Sarri, secondo quanto si legge su FanPage, la Juventus potrebbe sfruttare le problematiche di salute del tecnico per liberarsi del suo pesante contratto e affidare nuovamente la panchina a Massimiliano Allegri. Alla base ci sarebbero problemi nello spogliatoio in particolare con Ronaldo.

La notizia appare davvero fantascientifica, ma sta iniziando a montare anche su altre testate. Cristiano Ronaldo non va d’accordo con l’ex tecnico del Napoli ed il clima nello spogliatoio appare molto teso. Personalmente mi auguro che Sarri non venga esonerato dalla Juventus e che risolva i suoi problemi di salute. Sarebbe una goduria doppia battere la squadra bianconera in campionato con Sarri in panchina”, ha detto il popolare giornalista napoletano”.

Comments

comments