GAZZETTA – Lozano pronto per la Juventus

La Gazzetta analizza la gara di Firenze e lancia la suggestione Lozano in campo contro la Juventus nel big match di sabato prossimo

La gara di Firenze era difficile, si sapeva già dalla vigilia del match dello stadio Franchi. I viola hanno una nuova proprietà, Rocco Commisso ha ridato entusiasmo all’intero ambiente. Il Napoli di Carlo Ancelotti, tuttavia, pur non essendo sicuramente perfetto, ha saputo soffrire e, alla fine, è arrivata una vittoria importante che consente agli azzurri di rispondere prontamente alla Juventus di Maurizio Sarri, capace di battere in trasferta il Parma per 0-1.

Da venerdì, giorno in cui l’attaccante messicano Hirving Lozano ha firmato il contratto col Napoli, le gerarchie in attacco sono cambiate. O meglio, cambieranno nel momento in cui Lozano sarà nella condizione fisica migliore per giocare. Carlo Ancelotti, comunque, ha già annunciato che il ragazzo sarà pronto per la Juventus. E allora bisognerà capire chi gli cederà il posto anche perché l’attacco visto a Firenze sembra funzionare molto bene…

