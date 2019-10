Chiariello su Lozano dall’inizio: “Un problema di Ancelotti”

Umberto Chiariello ha commentato la scelta di Carlo Ancelotti di schierare Hirving Lozano dall’inizio contro il Torino.

Nel corso del suo intervento, Umberto Chiariello ha parlato della scelta di Ancelotti di mettere Lozano in campo dal 1′. Per il giornalista il messicano è un problema dell’allenatore, dato che deve rendere conto dell’esborso che ha fatto fare nel mercato estivo.

Di seguito le sue parole:

“Il problema di Ancelotti, personale, è Lozano perché deve farlo giocare dove può, ovvero sull’esterno. Non è una punta, e con la spesa di 50 milioni tra costo e commissioni, oggi deve dare risposte ad ADL.

Lo ha schierato al posto di Callejon, che è insostituibile, ed è stato imbarazzante; il messicano è comunque un giocatore forte, non di certo Vargas come qualcuno dice. Ora però si mette sulla graticola della critica per davvero.“

