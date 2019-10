Del Genio: “A Torino, con il 4-3-3, il Napoli ha prodotto 1/3 delle palle gol”

Paolo Del Genio, intervenendo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commenta l’utilizzo del 4-3-3 da parte di Ancelotti.

Paolo Del Genio sceglie un po’ di ironia per commentare l’utilizzo da parte di Ancelotti del 4-3-3; ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il giornalista ha parlato proprio del modulo utilizzato a Torino e di come il Napoli abbia prodotto meno del solito.

Di seguito le sue parole:

“La soluzione era quindi il 4-3-3. Tutti nei loro ruoli. Perfetto. Questo chiedevano in molti. Ora questi professoroni cosa chiederanno? Continueranno a parlare di numeri? Abbiamo prodotto a Torino un terzo delle palle gol che di solito costruiamo.

In realtà però questo poco mi interessa, era giusto per ribadire quanta improvvisazione ci sia nel nostro settore. Quello che non capisco è perché ad Ancelotti sia venuta questa idea.“

