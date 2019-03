Marotta: “Icardi? Ecco qual è stata la nostra reazione alle sue parole”

L’ad dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della sfida di questa sera con il Cagliari sul futuro di Icardi.

“Icardi? Di questo argomento se ne sta parlando troppo, abbiamo reagito con un nulla di fatto alle sue parole di ieri. Il focus di squadra e allenatore è sulla partita con il Cagliari. Passo di non ritorno? Sono dinamiche interne, ne parleremo con il diretto interessato come stiamo facendo in questi giorni. Non c’è da ricucire molto, con Mauro non è una rottura”