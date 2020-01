Ciciretti: “Al Napoli non ho passato un bel periodo, ora voglio far ricredere un po’ di gente”

L’ex calciatore del Napoli, Amato Ciciretti, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza di presentazione con l’Empoli.

Trovate un giocatore più maturo, che sta bene fisicamente, anche se manca un po’ di ritmo ma è normale. Ho scritto su Instagram che il pallone mi era mancato perché sono stato sei mesi fuori e ora voglio sfruttare questa chance. Non è stato un bel periodo, ma spero di essermelo lasciato alle spalle”.

“Ho sempre giocato sia sulla trequarti che sulla fascia, in attacco, posso fare tutti i ruoli che mi chiede il mister. Questo è un lavoro, ma anche un gioco. Non mi ha spaventato questa situazione, l’Empoli ha una storia e sa come affrontare le difficoltà. Io ho voglia di far bene e di far ricredere un po’ di persone”.

