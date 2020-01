SKY – E’ fatta per Lobotka, accordo raggiunto tra Napoli e Celta: domani le visite mediche

Stanislav Lobotka sarà un giocatore del Napoli, accordo raggiunto con il Celta. Questo quanto riportato da Sky Sport sulla trattativa.

Dalla Spagna all’Italia, il biglietto d’aereo probabilmente già sarà prenotato perché è atteso per domani nel Belpaese Stanislav Lobotka, prossimo centrocampista del Napoli. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il club azzurro ha chiuso definitivamente l’operazione con il Celta Vigo, raggiungendo finalmente l’accordo, dopo aver già trovato da tempo l’intesa con il calciatore.

Alla fine la quadra è stata trovata: 20 milioni di euro di parte fissa, più altri 4 di bonus – si legge sul sito dell’esperto dell’emittente satellitare Gianluca Di Marzio – difficilmente raggiungibili. Per la giornata di domani il classe ’94 arriverà in Italia e già nel pomeriggio sosterrà le visite mediche. Poi ci saranno le firme e l’ufficialità: ecco il doppio colpo a centrocampo per il Napoli.

