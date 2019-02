Storia di un grande amore quella tra De Laurentiis e Ancelotti

De Laurentiis sempre più affascinato dal gioco e dal temperamento del mister azzurro



Carlo Ancelotti, con il suo talento nel gestire la rosa e la lucidità di analisi delle situazioni più complesse è riuscito ad ammaliare Aurelio De Laurentiis.

Come evidenzia l’edizione odierna de Il Mattino:

“Ancelotti è tentato dal turnover, ma non è che abbia grandi alternative. È pieno di infortunati e di uomini non in perfetta condizione. Ma è probabile, molto, che le rotazioni vere e proprie ci saranno giovedì prossimo nel ritorno con gli svizzeri.

Carletto non vuole mandare segnali sbagliati alla squadra: il campionato non va snobbato, impensabile pensare adesso alle notti europee.

Il tecnico piace a De Laurentiis perché ha un controllo gelido delle emozioni e mantiene una spietata lucidità di analisi anche nel fuoco. Distacco e polso fermo”.