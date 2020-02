Corbo: “Gattuso ha sbagliato la formazione partendo dal portiere”

Il giornalista Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Ho una buona considerazione di Gattuso. Gli darei 8 per quello che ha sofferto e 6 per quello che ha fatto. Se il Napoli nel primo tempo soffre questo Saponara che si mette a centrocampo marcato da Lobotka che se n’è andato al cinema, io nel primo tempo mi chiedo a questo chi lo deve marcare. Il Napoli ha subito due gol da Lapadula che è un giocatore normale o poco più. Le idee del Lecce erano chiare.

Tu allenatore prima di una partita devi dare motivazioni, fare una buona formazione e lui ha sbagliato a partire dal portiere. Il Napoli gioca come una squadra quasi di provincia con una squadra a metà perché alcuni giocatori sono fuori dai radar o perché infortunati.

Il Napoli ha dei giocatori che vivono nella situazione della vertenza dovuta all’ammutinamento post Salisbrugo. Se dobbiamo fondare il nostro futuro sulla giustizia che ha i tempi che ha….

Abisso, come da protocollo, ha segnalato la possibilità di rivedere l’episodio all’arbitro. Il problema è proprio l’arroganza di Giua che si è messo al di sopra del buon senso. Nicchi sta concorrendo per il quarto mandato ed è protetto da chi comanda ed è per questo che la sua posizione è solida perché lui dice che qui comandano loro. De Laurentiis ha tanti meriti però deve scegliere una posizione e non puoi mandare Giuntoli a parlare.”

Comments

comments