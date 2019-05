Colombarini: “Ci sono margini per riaprire la trattativa Lazzari-Napoli”

Il presidente della Spal Colombarini è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della trattativa Lazzari-Napoli; una trattativa che si può riaprire.

A Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il presidente della Spal, Colombarini. L’argomento principale di cui ha parlato è la trattativa Lazzari-Napoli, ammettendo che ora ci sono i margini per riaprirla dopo l’interruzione. Il Napoli, si sa, vuole rinnovare le fasce ed il terzino della Spal è uno dei nomi accostati in queste settimane.

Di seguito le sue parole:

“So che c’è stata una manifestazione di interesse del Napoli, una trattativa vera e proprio, che però s’è interrotta perché volevamo tenere il giocatore. Adesso ci sono i margini per riaprirla. Vagnati non mi ha detto nulla, ma i suoi rapporti con Giuntoli sono molto buoni.”

Comments

comments