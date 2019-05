De Maggio: “Il mercato gira intorno a sei nomi”

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, svela quali potrebbero essere i sei nomi intorno a cui girerà il mercato azzurro.

Un mercato, quello del Napoli, che girerà intorno a sei nomi, per Valter De Maggio, il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli. Tra questi però non figura quello di Ilicic, dato che è del parere che rimarrà all’Atalanta; di seguito le sue parole sul prossimo mercato azzurro:

“A me risulta che Ilicic e l’Atalanta continueranno insieme e per me al Napoli non arriva. I sei nomi che gli uomini di mercato azzurri cercheranno di prendere sono: Di Lorenzo, Trippier, Castagne, De Paul, Bennacer e poi ci proveranno con Lozano. Il mercato girerà intorno a quei nomi.“

Comments

comments