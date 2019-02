Compagnoni: “Napoli bellissimo, fra le tre favorite di Europa League”

Riccardo Compagnoni, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli è una squadra che gioca assolutamente bene, se si è messo in testa di vincere l’Europa League è assolutamente fra le tre favorite. Chi sono le altre due che contenderanno al Napoli la vittoria del trofeo europeo? l’Arsenal di Emery e di base anche il Chelsea che ha un organico eccezionale nonostante tutto.

In ogni caso attenzione ad una squadra come il Salisburgo, nonostante tutto. I tifosi criticano chi mette in pre-allarme per gli austriaci? beh i tifosi del Napoli sono anche quelli che criticano Milik, quindi non è affatto detto che abbiano ragione. Attenzione al Salisburgo, ha un rendimento assurdo, corrono a mille soprattutto fra le mura amiche”.

Comments

comments