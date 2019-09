Con il tedesco Brych arbitro Napoli sempre sconfitto con le inglesi

Per Napoli-Liverpool in programma allo stadio San Paolo martedì 17 settembre alle ore 21:00 e valida per la prima giornata della Champions League 2019-20, è stata designata la seguente sestina arbitrale:

ARBITRO: Felix BRYCH;

assistenti di linea: Borsch e Lupp;

addetto al VAR: Dankert;

assistente al VAR: Fritz;

IV uomo: Petersen (GER).

Nato a Monaco di Baviera il 3 agosto 1975, Brych è arbitro dal 1993 ma è diventato professionista nel 2004 e dal 2007 è stato nominato internazionale. Dal 2009 Brych è entrato a far parte della categoria arbitrale “UEFA èlite Group”. Laureato in Legge Brych di professione fa l’avvocato per una banca bavarese.

Ha arbitrato la finale di Champions League del 2017 Real Madrid-Juventus 4-1, e quella di Europa League del 2014 Siviglia-Benfica 4-2 dopo i calci di rigore.

Ha tre precedenti con il Napoli tutti in Champions League:

14 marzo 2012, ritorno ottavi di finale: Chelsea-Napoli 4-1 dopo i tempi supplementari;

28 settembre 2016, seconda giornata Gruppo B: Napoli-Benfica 4-2;

1 novembre 2017, Napoli-Manchester City 2-4.

In pratica quando ha arbitrato una partita del Napoli contro una squadra inglese, gli azzurri sono stati sempre sconfitti.

In totale sono 22 i precedenti di Brych con squadre di club italiane, terminati con il bilancio di 9 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte.

Sono cinque i precedenti di Brych con il Liverpool e i ‘reds’ hanno ottenuto 3 vittorie (una per 5-2 in casa con la Roma), 1 pareggio e 1 sconfitte (0-2 con la Fiorentina in trasferta)

In totale sono 32 i precedenti con squadre di club inglesi, terminati con il bilancio di 13 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte.

Il tedesco Brych è uno dei migliori arbitri internazionali, uno dei più stimati dall’UEFA. Nelle 669 gare arbitrate in carriera in tutte le competizioni, Brych ha fatto registrare le seguenti statistiche:

FALLI FISCHIATI: circa 28 a partita

AMMONIZIONI: 3,6 a partita

ESPULSIONI DIRETTE: circa 1 ogni 11 partite

ESPULSIONI PER DOPPIO GIALLO: circa 1 ogni 7 partite

RIGORI FISCHIATI: circa 1 ogni 3 partite.

Comments

comments