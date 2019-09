Napoli-Liverpool, Ancelotti: “Il Napoli può essere tra le protagoniste”

Termina la conferenza stampa di Carlo Ancelotti, accompagnato da Llorente, per Napoli-Liverpool. Di seguito tutta la conferenza.



LIVERPOOL CAMPIONE D’EUROPA, COSA RAPPRESENTA PER VOI QUESTA SFIDA?

Ancelotti: “Un buon test, ci confrontiamo con la migliore squadra d’Europa. Partita a punteggio pieno in Premier, difficile ma eccitante questa sfida.”

L’ANNO SCORSO CI FU LA SORPRESA MAKSIMOVIC, CE NE SARÀ QUALCUNA PER DOMANI?

A.: “Noi non vogliamo snaturare la nostra identità e la nostra idea di come vogliamo giocare. L’anno scorso abbiamo difeso molto bene e l’aspetto difensivo è importante, ma poi c’è la qualità dei giocatori che abbiamo; se vuoi vincere la devi dimostrare.”

ANCELOTTI, COME SONO CAMBIATI I SUOI PENSIERI RISPETTO ALLA SFIDA DELLO SCORSO ANNO?

A.: “Il Liverpool è cresciuto perché le vittorie gli hanno dato più certezze e più conoscenze; la stessa cosa vale per il Napoli, anche senza le vittorie. Sarà una partita combattuta e speriamo con lo stesso risultato dell’anno scorso.”

LLORENTE, SE ANCELOTTI TI CHIEDE UN CONSIGLIO, COSA GLI DIRESTI?

“Ad Ancelotti nulla, anche perché è un allenatore che sa cosa fare. Dobbiamo fare una partita perfetta e fare un grande calcio, perché sono fortissimi. Quando prendono palla e partono e fai errori, loro te la fanno pagare.”

PER IL NAPOLI SARÀ UNA PARTITA ATTENDISTA O PROPOSITIVA?

A.: “Mi aspetto una partita da parte di una squadra che sa quando giocare e quando difendere per ripartire. Non deve preoccuparsi di controbattere l’avversario ma cercando di imporre la propria qualità.”

COME SI STA ADATTANDO LOZANO IN QUESTO PRIMO PERIODO?

A.: “Lozano è un ragazzo umile ed intelligente e ha mostrato solo in parte, dato che è da poco qui. Credo che farà benissimo, proprio per la sua umiltà e generosità.”

FERNANDO, COSA HAI TROVATO DI SPECIALE QUI A NAPOLI?

Llorente: “Prima di tutto il calore della gente. Pazzesco, appena arrivi te lo fanno sentire; adesso non vedo l’ora di fare goal per ricambiare questo affetto.”

MISTER, CHI PARTE FAVORITO E PERCHÉ?

A.: “Di solito i campioni d’Europa sono i favoriti. Parte il Liverpool favorito perché è campione d’Europa.”

ANCELOTTI, DOV’È MIGLIORATO IL LIVERPOOL IN QUEST’ULTIMO ANNO?

A.: “Sono migliorati nella confidenza in se stessi e la propria conoscenza. Tutti i movimenti che fanno lo fanno automaticamente, sono favoriti per la Premier League perché è una grande squadra.”

AGNELLI DISSE CHE GLI ALLENATORI INCIDONO PER IL 20%. TRA DUE GIGANTI DELLA PANCHINA, COME SI FA LA DIFFERENZA?

A.: “Gli allenatori possono solo non fare danno, dato che ci sono due tipi per me: quelli che distruggono e quelli che non incidono. Spero di fare parte del secondo gruppo.”

LLORENTE, 100 GIORNI DALLA FINALE. QUALI SONO LE TUE EMOZIONI?

Llorente: “Si ho ancora il desiderio di vendicare quella finale, ma vogliamo dimostrare che siamo anche ai livelli del Liverpool.”

SULLE SCELTE DI NAPOLI-SAMPDORIA.

A.: “La rosa è molto competitiva in tutti i reparti e credo che si può competere in tutti i fronti. Ora c’è questo gruppo da superare, duro, ma l’obiettivo finale è quello di passare il turno. Possiamo farcela a non ripetere come successo l’anno scorso.”

LLORENTE, TU HAI GIOCATO CON IL TOTTENHAM. SI PUÒ RIPETERE QUELLO CHE HA FATTO CON IL NAPOLI?

Llorente: “Sicuro si può ripetere, dobbiamo giocare partita per partita. Le altre rivali sono meno conosciute, ma sono forti. Se ti va male e perdi una partita, dopo diventa ancora più difficile.”

CHE RUOLO PUÒ AVERE IL NAPOLI IN QUESTA CHAMPION’S? QUALE È IL RICORDO PIÙ INTENSO CON IL LIVERPOOL?

A.: “Il ricordo più intenso è legato a quelli con il Milan. La finale persa nel 2005 e poi quella vinta nel 2007. Giocare ad Anfield è sempre un’emozione unica proprio per l’ambiente.

Il ruolo del Napoli in questa Champion’s è quello di voler essere una delle protagoniste. Il cammino dipende da tanti fattori; non possiamo pensare a dove arrivare in questa stagione, deve superare il gruppo e poi si vede.”

KOULIBALY E VAN DIJK SONO I DUE CENTRALI PIÙ FORTI DEL MOMENTO?

A.: “Sono tra i più forti, ce ne sono altri ma entrambi sono nella lista dei più forti.”

FUORI DA ANFIELD IL LIVERPOOL APPARE PIÙ “UMANO”; PUÒ ESSERE UNA COSA DA SFRUTTARE?

A.: “Il fattore Anfield incide molto per il Liverpool, spero che il fattore San Paolo incida per il Napoli. Speriamo di essere all’altezza; credo che rispetto all’anno scorso sono molto più solidi anche nelle partite fuori casa.”

FERNANDO, TI PIACEREBBE L’ETICHETTA DI UOMO CHAMPIONS?

Llorente: “Mi piacerebbe aiutare sempre la squadra, sarebbe importante, migliorando ad ogni partita. Ho tanto ancora da migliorare.”

LA CONOSCENZA RECIPROCA CHI PUÒ FAVORIRE?

A.: “Il fatto di conoscerli pesa molto, ma entrambi ci conosciamo bene e quindi si pareggia. Vediamo se ci saranno sorprese dal punto di vista tattico, ma quando provi una sorpresa, fai una cosa che conosci poco e quindi bisogna stare attenti. Il rischio è che possa essere controproducente”.

IL RISULTATO È IMPORTANTE IN QUESTE PARTITE?

A.: “Il risultato è molto importante, ma non è tutto. La delusione che non siamo riusciti a passare il girone nonostante i risultati, ha pesato su tutto il resto della stagione.”

GLI SCONTRI TRA CONTE E SARRI PUÒ FAVORIRE IL NAPOLI PER LA CORSA-SCUDETTO?

A.: “Si deve considerare il campo. Il campo dice che l’Inter è avanti e la Juventus ha subito una piccola impasse, ma alla fine ha fatto un pareggio e due vittorie. Io credo che il calcio italiano, con Napoli, Juventus, Inter e Atalanta sia molto competitivo in Champion’s. Possono tutte e quattro passare il turno.

Teoricamente è così; l’anno scorso non eravamo favoriti sulla carta e per poco non ci siamo riusciti.”

ANNO SCORSO FINALI TRA INGLESI, MA NESSUN ALLENATORE INGLESE. QUESTA COSA È COLLEGATA?

A.: “La Premier ha portato diversi allenatori ad andare in Inghilterra. La differenza non è solo per gli allenatori stranieri, ma anche per il grano.”

IL LIVERPOOL HA DIRAMATO QUEL COMUNICATO PER I TIFOSI. COSA NE PENSA?

A.: “Napoli è una bella città, anche da vivere e non è pericolosa. Le persone sono disponibili e i tifosi inglesi si possono godere la città, ma dappertutto ci sono persone ignoranti.”

UN BENE AFFRONTARE SUBITO IL LIVERPOOL?

A.: “Non credo cambi qualcosa, se vai bene passi se non lo fai non passi. Llorente può essere utile, è un ottimo attaccante ma si rischia di confonderlo. Nonostante sia molto alto è un calciatore, non solo un testatore.”

