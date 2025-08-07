Conferenza stampa del sindaco di Castel di Sangro e del Presidente della Regione Abruzzo

Questo un estratto delle dichiarazioni

Caruso

C’è un dato di fondo, abbiamo conseguito tanta attenzione mediatica che in termine economici non avremmo potuto permettercela.

L’effetto si propaga per tutto l’anno, c’è una maggiore abitudine da parte del territorio nazionale che attinge momenti di vacanza nel territorio abruzzese. E’ una promozione di tutta la Regione

Marsilio

E’ una responsabilità importante ospitate un evento di questa portata sul nostro territorio. Pochi giorni fa abbiamo registrato un incremento dal 36% al 44% di incrementi dell’aeroporto dell’Abruzzo. Sono risultati importanti sui quali abbiamo puntato. La scelta di accogliere il ritiro del Napoli nel 2020 è stata una scelta che s’inserisce nel rilancio turistico, non è stato un episodio.

Il presidente FIGC non ebbe alcun ruolo in questa scelta, fu direttamente De Laurentiis che mi chiamò direttamente. Lo accompagnai a Castel di Sangro con Gattuso e anche lui rimase a bocca aperte, disse: ‘Troppo facile fare calcio quando hai il Patini e questa impiantistica’. Rimasi colpito dal fatto che non conoscessero questo campo dove ci ha giocato l’Under 21, la Nazionale femminile, etc

C’è l’esatta percezione di quello che significhi ospitare il Napoli e la visibilità internazionale che vi dà?



“Siamo qui per testimoniarlo, siamo qui per raccontare ai nostri cittadini cosa accade qui grazie al Napoli e quali prospettive si sono aperte anche per gli anni futuri.

