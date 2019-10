Corbo: “La condizione fisica del Napoli non ha convinto”

Il giornalista de La Repubblica, Antonio Corbo, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante ‘Ne Parliamo il Lunedì’ trasmissione in onda su Canale 8.

“Mi ha stupito il Napoli nelle ultime giornate abituato a vederlo vincere contro il primo club d’Europa. Nei primi minuti di gioco contro il Toro, i ragazzi di Ancelotti hanno fatto fatica a carburare. Nella ripresa non c’è stata una reazione da top club. Il Napoli ha smesso di giocare sotto il ritmo giusto lasciando troppo spazio ad un Torino dilagante. Anche la condizione fisica degli azzurri non ha convinto fino in fondo”.

