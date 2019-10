Montervino: “Il Napoli può uscire da questo momento, per me resta superiore all’Inter”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Dobbiamo essere sinceri e dire che al momento il Napoli è fuori. Ma dobbiamo capire anche se il Napoli può riprendersi da questo momento. Ed io credo che può, e lo dico in virtù della partita fatti qualche settimana fa con il Liverpool. Per me il Napoli è superiore all’Inter perché ha più qualità e credo che a lungo andare questa superiorità verrà fuori.

Ancelotti è andato in conferenza stampa e ha difeso nuovamente il gruppo nonostante lo avesse deluso ancora una volta. Se devo puntare il dito al momento io lo punto sui calciatori.”

Comments

comments