Corbo: “Napoli e Juve si avvicinano al big-match con umori ben differenti”

Corbo commenta gli umori in casa Napoli e Juventus in vista del big-match

Su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Antonio Corbo:

“E’ la settimana di Napoli-Juventus, e le due compagini si avvicinano al big-match con umori ben differenti. Da un lato ci sono i partenopei corroborati dallo 0-4 di Parma e dal bel gioco, dall’altro invece ci sono i bianconeri quasi logorati dai vari infortuni e dal timore e dall’incertezza legate alla qualificazione alla fase successiva in Champions.

Si tratta di una Juve quasi in procinto ad una crisi di nervi, si pensi all’enorme investimento per Ronaldo e alla conseguente convinzione di poter vincere tutto. Così l’eventuale eliminazione dalla Coppa avrebbe conseguenze catastrofiche tanto sugli umori, quanto in virtù del ranking.”

A rendere questa rivalità più intigrante è arrivata la competizione su mercato per Mauro Icardi, il quale sembrerebbe, però, proiettato verso il capoluogo campano.

Si tratta di un giocatore importante, che andrebbe recuperato sul fronte serenità, poiché troppo spesso la moglie e manager lo mette al centro di piccanti gossip.

Nel gioco di Ancelotti tutti i giocatori sono interpreti della manovra, l’argentino è abituato ad aspettare le conclusioni, ed è questo atteggiamento che andrebbe cambiato se dovesse realmente arrivare a Napoli.”

