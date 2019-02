SSC Napoli: “Biglietti in vendita anche per i residenti all’estero”

La SSC Napoli con un comunicato chiarisce e conferma la vendita dei biglietti anche per i tifosi residenti all’estero

Con un comunicato sul sito ufficiale della SSC NAPOLI e via twitter la società ha chiarito la questione della vendita dei biglietti per Napoli-Juventus.

“La SSCNapoli, a seguito della Determinazione ONMS 8/19, ha interpellato, attraverso la Questura di Napoli, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive per chiedere un chiarimento in merito alle limitazioni suggerite, ossia “vendita dei tagliandi..ai soli residenti in Campania ed ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della SSCNapoli, ovunque residenti” .

Con la nuova Determinazione ONMS n° 9 del 27 Febbraio 2019 “si precisa che il riferimento al requisito della residenza è riconducibile esclusivamente all’ambito del territorio nazionale”, dunque le vendite saranno aperte anche a coloro che sono residenti fuori dal territorio nazionale.”

