Delneri: “Una vittoria rilancerebbe il campionato e darebbe più motivazioni al Napoli.”

Delneri pronostica e commenta la sfida tra Napoli e JuveA”Un Calcio alla Radio” è intervenuto Luigi Delneri, ex allenatore Juventus

ecco le sue parole:

“Tecnicamente 10 punti sono difficili da recuperare ma la vittoria del Napoli sarebbe più interessante. Rilancerebbe il campionato e darebbe più motivazioni al Napoli.

La Juventus non cambierà atteggiamento perchè ha dei giocatori che possono fare la giocata giusta al momento giusto e svoltare l’andamento della partita.

L’allenatore è molto maturo, esperto e in grado di capire cosa fare anche durante la partita perchè ha un gruppo vincente.

Il Napoli è una squadra molto veloce che deve all’allenatore la sua visione di gioco. Ancelotti sa allenare tutti i giocatori, non solo i campioni perchè ha vissuto esperienze di ogni genere.

Se trent’anni fa una squadra si abbassava per difendere, oggi si allunga; gli insegnamenti dati durante la settimana si vedono in campo ogni domenica perchè la squadra segue il suo allenatore. Il calcio di oggi non è solo tattica e qualità ma soprattutto fisicità”.

