Mascara ricorda i bei momenti vissuti con il Napoli in Europa e in Champions

L’ex attaccante azzurro, Beppe Mascara, in un’intervista a Gianlucadimarzio.com commenta:

“Ero in scadenza di contratto con il Catania, eravamo distanti, avevo 33 anni e mi sentivo di fare qualcosa di importante per me stesso.

Giocare in Europa League ed esordire in Champions è stato qualcosa di emozionante, ho giocato contro i più forti d’Europa: Bayer Monaco, Villarreal, Manchester City”

