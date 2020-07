Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha pubblicato il bollettino ufficiale relativo ai contagi da Coronavirus.

In totale, sono 9 i nuovi positivi in più; da sottolineare il fatto che 5 di questi 9 positivi sono casi che derivano dal contact tracing. In pratica questi 5 sono venuti a contatto con persone di cui già si sapeva che erano positive.

Di seguito il bollettino ufficiale:



