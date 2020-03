Il segretario del Partito Democratico e presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti è risultato positivo al test per il Coronavirus.

Da casa sua, il politico ha rilasciato alcune dichiarazioni che potete leggere di seguito:

“Sarò seguito secondo tutti i protocolli. Sto bene e quindi è stato scelto l’isolamento domiciliare per me e per la mia famiglia. Continuerò a seguire da casa quello che potrò.“

