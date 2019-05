CORRIERE – Vicino il rinnovo di Callejon, e non solo

Secondo il Corriere dello Sport sarebbe vicino al rinnovo Josè Callejon, che chiuderebbe al carriera al Napoli. Per lui un contratto adeguato all’età

“L’approccio tra il Napoli e Callejon è stato molto serio. Il contratto di José scadrà il 30 giugno 2020, tra un anno, ma sia lui sia il club e l’allenatore vogliono proseguire l’avventura mano nella mano. Però a certe condizioni favorevoli a tutti, è ovvio: la prima chiacchierata ha prodotto un’offerta di rinnovo fino al 2022, con ingaggio inferiore a quello che il giocatore percepisce e dovrebbe percepire fino alla prossima stagione. Classica spalmatura, insomma: la volontà di pervenire alla firma è comune e le parti continuano a dialogare. Molto vicino, invece, l’accordo con Maksimovic (ritocco e prolungamento al 2024), mentre resta aperta la partita relativa al rinnovo di Zielinski (scadenza 2021): a quanto pare nulla cambierà fino al ritiro di Dimaro. In stand-by Mertens, altro uomo in scadenza 2020: per lui, però, dovrebbe profilarsi l’ipotesi di un rinnovo per una o due stagioni”.

Comments

comments