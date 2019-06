Corsi, pres. Empoli: “Sarri pessimista sulla Juve”

Il presidente dell’Empoli Corsi rivela che Sarri è pessimista sul suo passaggio alla Juventus; questo è dovuto ad alcuni problemi con il Chelsea.

Il passaggio dal Chelsea alla Juventus di Maurizio Sarri non è avvenuto ancora per alcuni problemi che hanno rallentato la cosa. A rivelarlo è stato il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, in un’intervista per Telelombardia; di seguito le sue parole sulla vicenda:

“Ci sono dei problemi per Sarri per liberarsi dal Chelsea. Lui adesso brontola ed è un po’ pessimista, ma alla Juve mi hanno detto sabato che contano di risolvere.”

