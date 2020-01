Curiosità – Tsimikas e l’hashtag criptico/curioso su Instagram

Il terzino greco Kostas Tsimikas, finito nell’orbita del Napoli in questi ultimi giorni di mercato invernale, ha usato un hashtag curioso per la foto su Instagram.

La traduzione letterale della frase usata dal terzino è “Il piano di Dio“. Un hashtag curioso e criptico allo stesso tempo, se si può dire, dato che oltre a quello letterale ci sono tanti altri significati dietro.

In napoletano si potrebbe tradurre in un “chell ch v’ò Dio”, magari in chiave calciomercato con le voci che vogliono il Napoli interessato a lui. Una piccola curiosità riportata da noi, nulla di più. Di seguito potete trovare anche la foto e l’hashtag:

Visualizza questo post su Instagram 🌗 #godsplan Un post condiviso da TS⚡️M⚡️KAS (@tsimikas21) in data: 17 Gen 2020 alle ore 4:59 PST

