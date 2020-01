Gattuso-ball: la curiosità sul gol di Insigne

Al San Paolo il Napoli batte la Lazio 1-0 e si qualifica così per la semifinale di Coppa Italia. Decisivo lo splendido gol di Insigne.

Proprio sul gol di Insigne c’è un dato che porta i tifosi indietro con la memoria ai tempi del Napoli del Sarri-ball.

Nell’azione che ha portato allo spunto personale di Insigne, il Napoli ha conquistato palla al secondo 48 di gioco con Di Lorenzo che di testa recupera un lancio in avanti della difesa laziale.

Da quel momento in poi il Napoli imposta un’azione alla quale hanno partecipato 10 calciatori diversi (il solo Milik non ha partecipato attivamente) e con 18 tocchi consecutivi senza far toccare palla all’avversario al minuto 1′ e 39” si porta in vantaggio.

L’inizio del Gattuso-ball? I tifosi del Napoli sperano di sì.

