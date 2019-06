Dalla Spagna – L’affare Napoli-James si complica

Il quotidiano spagnolo AS riporta che l’affare Napoli-James potrebbe presto complicarsi; il motivo è una trattativa con il Manchester United.

Non sarà facile, per il Napoli, cercare di intavolare una trattativa con il Real Madrid per arrivare a James Rodriguez. Il motivo è presto detto: il club madrileno lo vuole inserire in una trattativa con il Manchester United per arrivare a Pogba.

A svelare la notizia è il quotidiano spagnolo AS, che riporta questa ipotesi di trattativa. Il Real Madrid, oltre a James Rodriguez, darebbe anche Keylor Navas e Gareth Bale per arrivare al centrocampista francese; Pogba è valutato 150 milioni dal club inglese.

Tutto questo nonostante il fatto che Ancelotti si sia mosso in prima persona per cercare di prendere il calciatore colombiano e che il club azzurro vorrebbe cercare di accontentare la richiesta dell’allenatore.

