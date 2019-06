Calemme: “James verrebbe di corsa a Napoli”

Il corrispondente in Italia del quotidiano spagnolo As, Mirko Calemme, parla di un James Rodriguez disposto a tornare sotto l’ala di Ancelotti.

Per Mirko Calemme, corrispondente italiano del quotidiano As, James Rodriguez ci verrebbe di corsa nel Napoli di Ancelotti. Parole dette nel suo intervento a Radio Marte, dove ha parlato nello specifico proprio di queste voci legate al giocatore colombiano.

A quanto pare il problema è legato al costo del cartellino, che però si potrebbe abbassare; di seguito il suo pensiero:

“L’affare James Rodriguez è difficile per un motivo: il prezzo imposto dal Real Madrid, intorno ai 60 milioni. James a Napoli ci verrebbe di corsa; questo perché ha voglia di tornare ad essere allenato da Ancelotti. L’ingaggio di 6 milioni e mezzo non rappresenta un problema.

Il prezzo però potrebbe abbassarsi ed arrivare ad una cifra intorno ai 42 milioni. Il motivo è che all’attuale allenatore del Real Madrid non piace il giocatore. Ceballos è un altro talento, ma il Real non lo lascerà andare per meno di 40-50 milioni.“

