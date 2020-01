De Laurentiis per il documentario Red Bull: “Problema Napoli che non ha mai vinto”

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista per il documentario della Red Bull della scorsa primavera; di seguito le sue parole.

Per il presidente azzurro, il problema di Napoli è che in passato non ha mai vinto prima. Di seguito il pensiero di De Laurentiis, nell’intervista per il documentario della Red Bull:

“Il problema di Napoli, che è una città meravigliosa ed unica al mondo per tante considerazioni, ha avuto il problema di non aver mai vinto nel passato.

Vinti due Scudetti? Perché hanno avuto il grande handicap di aver avuto il più grande giocatore al mondo, Maradona. Ma è un malus, non un bonus; dopo aver avuto la donna più bella del mondo, che poi divorzia da te, chi ti può accontentare? Cosa ti può soddisfare?

Noi abbiamo lavorato bene, dopo Maradona abbiamo sfornato giocatori molti importanti, Lavezzi, Cavani, Higuain, e adesso ne abbiamo tanti in rosa straordinari.“

Comments

comments