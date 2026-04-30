Le parole di Gervasoni al termine dell’interrogatorio

“Escludo al 100% che l’audio di Inter-Roma sia stato manipolato”.

Questa la prima delle dichiarazioni di Gervasoni,

che ha poi aggiunto:

”Com’è andato l’interrogatorio?

“Io mi sono messo a disposizione del magistrato e rimango in attesa, ho dato tutte le risposte che dovevo”.

Crede ci sia una guerra tra arbitri?“Non rispondo a queste cose”.

Da vice Rocchi, come sta vivendo questi giorni? “Ve lo potete immaginare”.

Chi c’era come supervisore su Salernitana-Modena? “Io ho spiegato tutto quello che riguarda la mia posizione con mia tranquillità”.

Ritiene che questa presunta frode sia stata fatta per favorire alcuni arbitri?“Non rispondo a questa domanda, c’è un’indagine in corso e rispetto il lavoro del magistrato”.

Può darsi che chi si ritiene fuori dal mondo arbitrale si voglia vendicare?“Rispetto il lavoro del magistrato, continuerò a ripetere solo quello”.

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