De Laurentiis: “Se uno dei nostri calciatori è positivo per la UEFA saranno guai storici. Koulibaly? Il City non vuole parlarci per la questione Jorginho”

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa di fine ritiro a Castel di Sangro.

“E’ difficile dare un titolo a questo ritiro. Qui in Abruzzo abbiamo trovato varie eccellenze, sai quando si sta in ritiro la programmazione è molto veloce. Ci sono i cambiamenti, il mercato che scorre in parallelo. Devo dire che grazie a Marsilio e Caruso, il nostro allenatore ha trovato questo posto, se vogliamo usare una parola ‘Sensational’. Un particolare ringraziamento va a Marsilio perché oggi giocherà la nostra Nazionale a Firenze ma a porte chiuse mentre noi abbiamo fatto allenamenti e partite a porte aperte. Quindi va un ringraziamento speciale a lui che è stato il primo in Italia a permettere la riapertura degli stadi.

Sapete come la penso. Io ce l’ho con la UEFA perché io mi auguro che i nostri calciatori al rientro non siano positivi perché per la UEFA saranno guai storici. Nessuno ha detto niente ma questa volta io dirò molto con i fatti, con gli avvocati.

Non ho nessun rimpianto da quando sono a Napoli mentre i giorni più belli sono tutti quelli che ho vissuto fino ad ora.

La Federazione e la Lega non possono nulla davanti al Comitato Tecnico Scientifico. Quello che può accadere è che i governatori delle Regioni autonomamente decidano di riaprire gli stadi. Ci auguriamo che dopo le elezioni si abbia la possibilità di riaprire il San Paolo al 50%.

In un contesto di stupidità, dove c’è un campionato falsato, noi sopravviviamo. Quando il campionato ritornerà serio noi torneremo a parlare di progetti e a dire ‘Noi vorremmo fare…”. Non so se Gravina avrà il coraggio di cambiare e di fare i play off. L’italiano chiacchiera molto autocelbrandosi e poi non mette mai in atto le proprie idee, quini io come posso dire voglio fare questo.

Un giornale inglese mi ha scritto chiedendomi cosa succede con Koulibaly. Il Manchester City mi ha detto che non può parlare con noi per via della questione Jorginho. Allora come può avvenire una trattativa per un calciatore in modo sereno.

Noi giochiamo l’11 l’amichevole. E’ più importante riaprire il San Paolo per un’amichevole o per la prima partita in casa con il Genoa.

Perdite per il Covid? Io viaggio in futuro con una perdita tra i 150 e i 200 milioni. Questa non è una cosa piacevole.

Secondo me non ci sono delle ere che rimangono in piedi perché ci sono dei calciatori. I calciatori vengono plasmati da ogni allenatore che poi li allena. Ancelotti ha cancellato tutto quello che aveva fatto Sarri. Gattuso ha riutilizzato il 4-3-3 Sarriano avendo anche delle difficoltà per ottenere dei risultati. I calciatori non sono delle macchine e inoltre bisogna contare l’arrivo e la partenza di alcuni calciatori.

Non ho notizie di grandi richieste per Fabian. E’ da quando è arrivato qui che Fabian è appetito. C’è un contesto comunicativo dietro ogni

Secondo me i giornalisti di Radio Kiss Kiss non hanno capito nulla. La mia querelle era con i signori editori Niespolo. Ci metto i soldi per farmi certificare dalla Nielsen che ho 83 tifosi nel mondo occidentale e poi mi vieti di raccontare il ritiro a livello Nazionale. Vuoi far fare un’intervista a Osimhen che ho pagato 83 milioni ma perché devo farlo sentire solo al tifoso che vive in Campania e non a quelli che vivono in altre zone d’Italia. Allora dico basta mi avete stancato e voi potete fare solo la Radio Ufficiale di una squadra campana. Poi se loro dicono ci scusiamo con i tifosi napoletani che vivono in altre zone d’Italia. Qualora non fosse così non c’è problema per me ad interrompere qui la collaborazione, posso creare in poco tempo una radio web che funziona a livello internazionale. Almeno al 30% in ogni conferenza che facciamo, e qui prego anche il responsabile della comunicazione, collegamenti internazionali da Londra, Parigi, New York. Così sceglieremo orari adatti anche a questi tifosi.

La Cantera è un’idea intelligente ma va valutata. Le Cantere non sono cose semplici. Se ha un calciatore di 18 anni di talento lei lo fa comunque giocare nel Napoli o lo manda in Serie C o in Serie B a formarsi? Il discorso della Cantera lo praticavo all’inizio, poi mi sono domandato: ‘Ma questa Cantera è davvero produttiva?’. Mio figlio ha anche un’altra squadra e potremmo fare di tutto il Sud una Cantera. Ma questo territorio è difficile perché molti se ne vanno altrove ed anche perché questo è un mondo in mano alla delinquenza. Non è un discorso solo di Napoli o del Sud ma di tutto il Mondo. Se noi conviviamo e accettiamo il fatto che non esista più un’etica, allora diventa difficile anche investire sui giovani. Allora io credo che se c’è un giovane cresciuto nel Verona forte chiamo Cristiano e dico di prenderlo.

Faccio una domanda ai giornalisti: “Perché voi non fate sentire responsabili gli irresponsabili dell’UEFA che pongono prima le Nazionali rispetto ai tifosi e ai campionati? Perché voi non mettete sotto stress loro che non mettono nemmeno denaro?”.

A Gattuso e alla squadra va un voto di 10 e lode. I primi 5 giorni sono stati giorni intensi. Anche se le prime partite sono state con due squadre d’Eccellenza era comunque possibile incappare in qualche incidente. Adesso abbiamo perso 13 giocatori fondamentali perché sono andati in Nazionale, voglio vedere se non tornano col Covid.

Nicchi purtroppo è supportato e spinto dal mio amico Lotito. Lui è molto simpatico ma la testa non gliela cambi.

Voi vi siete intestarditi sul 4-2-3-1. E’ un modulo allo studio insieme al 4-3-3 perché Gattuso lo deve valutare. Non ha avuto un mese di ritiro come gli altri anni per poter preparare tutto bene. Poi sapete che il modulo è relativo perché poi lo modifichi a partita in corso o in base all’avversario che hai di fronte.

Noi dobbiamo assolutamente stare con i piedi per terra. Il campionato quest’anno, se non ripartirà a porte aperte e se le partite non verranno diluite, può far accadere incidente a diversi calciatori e quindi può essere falsato. Prima era falsato perché si facevano dei calendari pochi onesti. Noi ci auguriamo che lo abbiano fatto in buona fede. Il campionato quest’anno è falsato. Quest’anno mi voglio divertire con gli avvocati. Vi siete dimenticati che quando attaccavo Blatter e Platini mi dicevano che me l’avrebbero fatta pagare. Forse mi hanno mandato un arbitro che mi ha fatto perdere qualche partita ma la soddisfazione di dire la verità…Adesso Blatter e Platini dove sono? Avevo torto? No e lo confermo.”

Giuntoli: “Il mercato deve ancora cominciare. Finchè i calciatori non tornano dalle nazionali non è possibile nemmeno parlarci. Sono tutti situazioni lontane.

Onestamente abbiamo letto ma non smentito nessuna notizia su Meret altrimenti dovremmo farlo tutti i giorni. Meret è contento di stare qua, ha tre anni di contratto e l’obiettivo di tutti è quello di farlo diventare il campione che può essere. E può farlo tranquillamente qui a Napoli.

Ho un gran rapporto con Sebastiani e il Pescara. Ci hanno chiesto davvero tanti calciatori come Machach o Tutino. Tutino è più difficile perché ha molte richieste.

E’ un mercato molto complicato ma abbiamo la fortuna di avere la patrimonialità su calciatori molto importanti. Ad esempio Milik che anche se è in scadenza è un calciatore che comunque ha un certo valore.

I giornali si divertono a fare le formazioni del nostro allenatore con Ospina titolare e Meret che vale 50 milioni. Una cosa però è vera: il valore di 50 milioni di Meret.

Lozano ha continuato il percorso di crescita dello scorso anno con Gattuso. Secondo noi nel modulo del 4-2-3-1 può esprimere ancora meglio le sue caratteristiche.

Nel 4-3-3 c’è più utilizzo del palleggio mentre nel 4-2-3-1 c’è più ricerca della verticalità. Sono due moduli che possono andare bene in base agli avversari che si affrontano.

Edo De Laurentiis: “Siamo venuti in un territorio completo e con strutture di un certo livello. Abbiamo avuto la possibilità di allenarci bene in campi gestiti benissimo. Questo ritiro ci ha fatto bene perché i ragazzi si sono compattati e hanno riportato la serenità giusta nel gruppo in vista dell’inizio del campionato.

