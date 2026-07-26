De Laurentiis;”Si riparte da Allegri e dal 4-3-3”

Dall’interno dello store del club allestito a Dimaro, in cui si è presentato anche oggi per firmare la merce acquistata dai tifosi, il presidente De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Noi non siamo molto amati in questa valle, ci sono i pro e i contro in Trentino.

In questi anni abbiamo avuto tante richieste da altre località, tutte rispedite al mittente per restare fedeli.

Ora la ‘moglie trentina’ potrebbe metterci le corna e ne prendiamo atto, e ce ne faremo una ragione.

Siamo il Napoli e possiamo farne a meno.

L’entusiasmo per allegri è scontato è un vincente e mettiamo da parte la parentesi bianconera.

Ripartiamo dal Milan con il quale vinse uno scudetto e dal 4-3-3”.

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