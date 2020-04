De Luca precisa: “Chi ritorna da regioni con altissimo contagio dovrà andare in quarantena”

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha voluto precisare la sua posizione in merito alle parole di oggi pomeriggio.

Di seguito la sua spiegazione:

“A scanso di equivoci, la posizione della Campania è estremamente chiara. L’apertura totale di una regione deve essere decisa a livello centrale sulla base di decisioni scientifiche; questa è una decisione che coinvolge tutto il resto del Paese.

Per questa ragione e per evitare commenti stupidi, per quanto riguarda la Campania, – per evitare il diffondersi dell’epidemia – dovrà andare in quarantena chi arriva da regioni dove c’è un livello altissimo di contagio, e ancora riduzione del numero dei treni provenienti da quei territori e controlli rigorosi alle stazioni ferroviarie.“

