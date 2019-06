Zeman: “Sarri? Il calcio è cambiato. Mi aspettavo di più da Ancelotti”

Zdenek Zeman, allenatore, è intervenuto ai microfoni di RadioKissKiss durante la trasmissione quotidiana Radio Goal.

“4 inglesi in finale? Non è da poco, considerando che la migliore inglese è rimasta fuori. Il campionato inglese è di alto livello.”

“Sarri alla Juve? Lui è bravo, è una squadra importante. Anche se al Chelsea ha giocato diversamente, ma ha vinto una coppa e quindi va bene così.”

“Il calcio è cambiato, ci sono telefonini e tante cose che l’hanno fatto evolvere. Anche se alla fine lo sport vero è proprio si basa sempre sulle stesse cose.”

“Mi aspettavo qualcosa in più da Ancelotti, ma visto che è la prima stagione e lui ha dato la possibilità a tutti i giocatori di farsi vedere. Ora avrà le idee chiare.”

“A me personalmente non piace Insigne da seconda punta. Per me Lorenzo è un attaccante esterno, riesce a giocare uno contro uno come pochi, e nel mezzo gli riesce con più difficoltà. Non è vecchio, se ritorna nel suo ruolo può dare molte più soddisfazioni secondo me. “

